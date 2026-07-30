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Biharsharif News: नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा, बूंद बूंद को तरस रही जनता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हिलसा के बारा कन्हाई बिगहा में वार्ड सदस्य ने नल-जल योजना के मोटर पर कब्जा कर लिया है, जिससे जनता 6 माह से पानी के लिए तरस रही है। लोग पूरा दिन पानी के जुगाड़ में समय बिता रहे हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Biharsharif News: नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा, बूंद बूंद को तरस रही जनता

Biharsharif News: नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा, बूंद बूंद को तरस रही जनता 6 माह से जलसंकट झेल रहे बारा कन्हाई बिगहा के लोग पूरा दिन गुजर रहा पानी के जोगाड़ में, लोगों में आक्रोश फोटो : 30हिलसा02 : हिलसा प्रखंड की बारा पंचायत के वार्ड संख्या एक कन्हाई बिगहा में गुरुवार को पानी के लिए परेशान जनता। हिलसा, निज प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री नल-जल योजना का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, लेकिन हिलसा प्रखंड की बारा पंचायत के वार्ड एक स्थित कन्हाई बिगहा गांव में यह योजना अपने उद्देश्य से भटक चुकी है।

जल संकट की वास्तविकता

नल-जल योजना के मोटर पर वार्ड सदस्य का कब्जा है। इस कारण यहां की जनता छह माह से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है। पूरा दिन पानी के जोगाड़ में गुजर रहा है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण संजय कुमार व सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वार्ड सदस्य ने अपने घर तक मोटी पाइप से अलग कनेक्शन ले रखा है। इससे मोटर के आसपास के कुछ घरों तक ही पानी पहुंचता है। इस संबंध में पीएचईडी के जेई चंदन कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। शिकायत की जांच कराई जा रही है। अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह में इसका समाधान किया जाएगा। बीडीओ चंदन कुमार ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदर्शन और लोग की मांग

गुरुवार को ग्रामीण विजय कुमार सिन्हा, शिवजी पासवान, जितू पासवान, सिदेश्वर पासवान, सुलेन्द्र कुमार, नीतीश कुमार, राजकुमार राम व अन्य ने गांव में विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। (हिलसा से मनीष कुमार)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बारा कन्हाई बिगहा में जल संकट कब से चल रहा है?
यह जल संकट छह माह से चल रहा है।
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