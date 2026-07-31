Biharsharif News: भू-जलस्तर गिरने से गहराया पेयजल संकट, टैंकर के पानी से बुझ रही प्यास शहरी क्षेत्र के अधिकांश घरों की बोरिंग हुई फेल, हैंडपंप भी हुए बेकार नगर अध्यक्ष की पहल पर रोज मोहल्लों में पहुंच रहा टैंकर से पानी फोटो चेवाड़ा पानी : छोटी पोखर के निकट शुक्रवार को टैंकर से पानी लेते मोहल्ले के लोग। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के सदर बाजार सहित विभिन्न मोहल्लों में इन दिनों गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। लगातार गिरते जलस्तर के कारण हालात चिंताजनक हो गए हैं। भू-जलस्तर 90 फीट से नीचे चले जाने के कारण शहरी क्षेत्र के अधिकांश घरों में लगी बोरिंग फेल हो चुकी है। सरकारी चापाकलो ने भी पानी उगलना बंद कर दिया है। लाचारी ऐसी कि लोगों को टैंकर के पानी से प्यास बुझानी पड़ रही है।

नगर अध्यक्ष की पहल

सिस्टम की लापरवाही

लोग प्यासे न रहें, इसे देखते हुए नगर अध्यक्ष लट्टू यादव ने बड़ी पहल की है। पेयजल संकट से जूझ रहे मोहल्लेवासियों को राहत दिलाने के लिए टैंकरों के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है। हालात यह है कि सुबह सात बजे से ही मोहल्ले के लोग बर्तन लेकर पानी के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। टैंकर पहुंचते ही पानी लेने के लिए लोगों में होड़ मच जाती है। प्रशासन द्वारा जगह-जगह पर निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। छोटी पोखर और अंबेडकर चौक पर विशेष रूप से एक-एक टैंकर हमेशा तैनात रहता है, जिससे आसपास के लोगों के साथ राहगीरों की भी प्यास बुझ रही है। वर्तमान में हर दिन करीब 20 से 30 हजार लीटर पानी की आपूर्ति की जा रही है।कहीं त्राहिमाम, तो कहीं पानी की बर्बादी: एक ओर नगर पंचायत के विभिन्न मोहल्लों में जल संकट के कारण लोगों की फजीहत हो रही है। वहीं दूसरी ओर सिस्टम की घोर लापरवाही भी सामने आ रही है। विभिन्न मोहल्लों में बिछाई गई सप्लाई पाइपलाइन में छोड़े गए पॉइंट से हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। आलम यह है कि इनमें से एक भी पॉइंट पर टोटी (टैप) नहीं लगाई गई है, जिससे पानी लगातार सड़क पर बहता रहता है। समस्या के समाधान के लिए अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)