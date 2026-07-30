Biharsharif News: बिहारशरीफ नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के बीच अपनी-अपनी हिस्सेदारी को लेकर हंगामा हुआ। हाथापाई की नौबत आ गई और एक सदस्य को निकालने का आदेश देना पड़ा। अंत में बैठक स्थगित हुई, जबकि 42 में से 25 सदस्यों ने योजनाओं के लिए वोटिंग में समर्थन दिया।

Biharsharif News: अपनी-अपनी ‘हिस्सेदारी’ के लिए भिड़ गये वार्ड पार्षद नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुआ जमकर हंगामा, हाथापाई की नौबत हंगामे को देखते हुए नगर आयुक्त को बैठक करनी पड़ी स्थगित विकास राशि को बराबर-बराबर बांटने पर दो गुटों में जमकर हुआ विवाद बैठक में एजेंडे को पास कराने के लिए करनी पड़ी वोटिंग अपशब्दों के कारण एक सदस्य को सभागार से निकालने की आयी नौबत फोटो : अनीता नगर निगम : बिहारशरीफ नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को बोर्ड की बैठक में शामिल मेयर अनीता देवी व अन्य। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को बोर्ड की बैठक की गयी। अपनी-अपनी हिस्सेदारी को लेकर वार्ड पार्षद आपस में भिड़ गये। जमकर शब्दों के तीर चले। हंगामे के दौरान हाथापाई की नौबत आ गयी। हालत इतनी खराब हो गयी कि अपशब्दों के प्रयोग के कारण एक सदस्य को सभागार से निकालने का आदेश देना पड़ा। सूचना पाकर बिहार थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी।

विभाग योजना की राशि पर हंगामा एजेंडे पर सर्वसम्मति नहीं होने के कारण इसे पास कराने के लिए वोटिंग करानी पड़ी। हालत ऐसी हो गयी कि अंत में कार्यपालक पदाधिकारी कृत्यानंद रंजन ने बैठक स्थगित कर दी। दरअसल, विकास के लिए मिली राशि को सभी वार्डों में बराबर-बराबर बांटने के विचार पर पार्षद दो गुटों में बंट गये और आपस में उलझ गये। मेयर अनीता कुमारी, उपमेयर आइशा शाहीन के समझाने का भी उनपर कोई असर नहीं हुआ। योजना की राशि पारित करने के मुद्दे पर हुआ हंगामा : बैठक शुरू होते ही तीन नंबर एजेंडे में योजना की राशि को पारित करने का मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। कुछ सदस्यों ने राशि को बराबर-बराबर वितरण करने का सुझाव दिया। दूसरे गुट के पार्षदों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि पूर्व की योजनाओं के लिए राशि को पारित होने दिया जाए। पहले गुट के लोग बराबर-बराबर राशि बांटने की जिद्द पर अड़ गये। इसी बात पर तू-तू, मैं-मैं शुरू हो गयी।

सदस्य को निकालने की नौबत सदस्य को निकालने के लिए बुलाया गार्ड : एक सदस्य ने अमर्यादित व्यवहार किया तो उसके निष्कासन का प्रस्ताव लाया गया। नगर आयुक्त ने इसे मानते हुए निष्कासन का आदेश दिया। गार्ड तक बुलाया गया। एक गुट ने इसका भी विरोध किया। विरोध और आपसी खींचतान को देखते हुए वोटिंग कराने का प्रस्ताव दिया। मेयर ने बताया कि वोटिंग में 42 में 25 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। बहुमत के आधार पर योजना को पारित कर दिया गया। इधर, कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि योजना से संबंधित एजेंडे में अभी असमंजस है। वीडियो देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हंगाम के कारण उन्होंने बैठक को स्थगित कर दिया। अगली बैठक में होगी चर्चा : हंगामे के कारण कई एजेंडों पर चर्चा ही नहीं हुई। इन्हें अगली बोर्ड की बैठक में रखने का आदेश दिया गया। बैठक में आठ एजेंडों पर चर्चा होनी थी। बैठक शुरू होते ही आपसी खींचतान शुरू हो गयी। वार्ड पार्षद खेमों में बंट गये। नये नगर आयुक्त की यह पहली बैठक थी। इसमें भी वार्ड पार्षदों का यह व्यवहार कई सवाल खड़े करता है। इन एजेंडों पर होनी थी चर्चा : पिछले बैठक की संपुष्टि। जलमजाव की समस्या। विकास मद में योजना क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श, मेसर्स कश्यप सविर्सेज द्वारा पीएफ राशि के भुगतान पर विचार-विर्मश। नगर निगम में खराब लाइट की मरम्मत। नगर निगम द्वारा नये लाईट क्रय पर विचार-विमर्श। विद्यालयों के लिए पुस्तकालय सामाग्री का क्रय व अन्य।