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Biharsharif News: थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: थरथरी, निज संवाददाता। थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

Biharsharif News: थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

Biharsharif News: थरथरी, निज संवाददाता। प्रखंड के छरियारी बुजुर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को निर्वाचन साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों व आमलोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एचएम संजय प्रसाद ने कहा कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। सभी लोगों को चुनाव प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। समन्वयक सुनील कुमार तांती ने कहा कि निर्वाचन जागरूकता से समाज में लोकतांत्रिक चेतना का विकास होता है। विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही मतदान की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली तथा मतदाता की भूमिका की जानकारी दी जाती है।

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मौके पर अभय कुमार, संजीव कुमार, अभिषेक कुमार, हसनैन आलम, संगीता कुमारी, जया तिवारी आदि मौजूद थीं। (थरथरी से रौशन कुमार)

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