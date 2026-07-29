Biharsharif News: थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
Biharsharif News: थरथरी, निज संवाददाता। थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन थरथरी में निर्वाचन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
Biharsharif News: थरथरी, निज संवाददाता। प्रखंड के छरियारी बुजुर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को निर्वाचन साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों व आमलोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एचएम संजय प्रसाद ने कहा कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। सभी लोगों को चुनाव प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। समन्वयक सुनील कुमार तांती ने कहा कि निर्वाचन जागरूकता से समाज में लोकतांत्रिक चेतना का विकास होता है। विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही मतदान की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली तथा मतदाता की भूमिका की जानकारी दी जाती है।
मौके पर अभय कुमार, संजीव कुमार, अभिषेक कुमार, हसनैन आलम, संगीता कुमारी, जया तिवारी आदि मौजूद थीं। (थरथरी से रौशन कुमार)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।