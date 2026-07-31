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Biharsharif News: महमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: युवा पेज फ्लायर : महमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षामहमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षामहमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को...

Biharsharif News: महमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा

Biharsharif News: महमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा सिलाई-कढ़ाई, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन व स्पीकर रिपेयरिंग का दिया जा रहा प्रशिक्षण फोटो : महमूदपुर हाईस्कूल : अस्थावां प्रखंड के महमूदपुर हाईस्कूल का भवन, जहां विद्यार्थियों को दी जा रही है व्यावसायिक शिक्षा।

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व्यावसायिक शिक्षा के बारे में

अस्थावां, निज संवाददाता। प्रखंड के महमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को कक्षाओं के सिलेबस के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। ताकि, पढ़ाई के साथ हुनर हासिल कर आत्मर्निभर बन सके। प्राचार्य जयंत कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को रोजाना व्यावसायिक शिक्षा के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। हर बैच में 25-25 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, स्पीकर समेत अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने के साथ उपकरणें की व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से रखरखाव की जानकारी दी जा रही है।

सिलाई-कढ़ाई की प्रशिक्षण

सिलाई-कढ़ाई की प्रशिक्षक प्रेमलता सिन्हा द्वारा प्रशिक्षण से छात्राएं सिलाई-कढ़ाई की बारीकियां सीखायी जा रही है। ताकि, भविष्य में स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके। प्राचार्य ने कहा कि सिलेबस के साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा विद्यार्थियों के कौशल विकास के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने में सहायक साबित होगा। नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। बदलते समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के लिए तकनीकी दक्षता भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से विद्यालय में नियमित रूप से वोकेशनल कोर्स संचालित किया जा रहा है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से पढ़ाई के साथ तकनीकी शिक्षा हासिल करने की अपील की है। (अस्थावां से पप्पु कुमार)

सामान्य प्रश्न

महमूदपुर हाईस्कूल में व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू की गई?
नई शिक्षा नीति के तहत यह पहल शुरू की गई है।
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