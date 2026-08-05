Biharsharif News: महमदपुर समेत 8 हाईस्कूलों में छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा। विद्यार्थियों को सिलाई-कढ़ाई, एसी, फ्रीज, वाशिंग मशीन और स्पीकर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।

Biharsharif News: महमदपुर समेत 8 हाईस्कूलों में छात्रों को पाठ्यक्रम के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा सिलाई-कढ़ाई, एसी, फ्रीज, वाशिंग मशीन व स्पीकर रिपेयरिंग का दिया जा रहा प्रशिक्षण जिले के 12 हाईस्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई कराने की होनी है व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, एसी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, स्पीकर समेत कई विधाओं में छात्र लेंगे प्रशिक्षण फोटो : महमदपुर हाईस्कूल : अस्थावां प्रखंड के महमदपुर हाईस्कूल में सिलाई-कटाई सीखतीं छात्राएं। अस्थावां, निज संवाददाता। प्रखंड के महमदपुर समेत जिले के आठ हाईस्कूलों में विद्यार्थियों को कक्षाओं के पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। ताकि, पढ़ाई के साथ हुनर हासिल कर वे आत्मर्निभर बन सकें। विद्यार्थियों को रोजाना व्यावसायिक शिक्षा के लिए 40 मिनट का हर बैच में 25-25 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य महमदपुर हाईस्कूल के प्राचार्य जयंत कुमार ने बताया कि एसी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, स्पीकर समेत अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने के साथ उसे व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से रखरखाव की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिलेबस के साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा विद्यार्थियों के कौशल विकास के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है।

Technological Skills for Future स्वरोजगार से जुड़ कर सकेंगे कमाई : उन्होंने कहा बदलते समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के लिए तकनीकी दक्षता भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से विद्यालयों में नियमित रूप से वोकेशनल कोर्स चलाया जा रहा है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से पढ़ाई के साथ तकनीकी शिक्षा हासिल करने की अपील की है। प्रशिक्षक प्रेमलता सिन्हा द्वारा छात्राओं को सिलाई-कढ़ाई की बारीकियां सीखायी जा रही है। ताकि, भविष्य में स्वरोजगार से जुड़कर कमाई कर आत्मनिर्भर बन सकें।

Challenges in Implementation चार स्कूलों में जगह की कमी बनी बाधा : जिले के 12 विद्यालयों को विद्यार्थियों को सिलेबस के साथ व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए चिह्रित किए गए हैं। इनमें से चार विद्यालयों में जगह की कमी की वजह से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने में स्कूल प्रशासन को परेशानी हो है। समग्र शिक्षा डीपीओ भोला कुमार कर्ण ने बताया कि इन सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षकों की तैनाती की गयी है। उन्हें सिलाई-कढ़ाई, इलेक्ट्रानिक्स, टेलीकॉम व अन्य विधाओं में दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में जगह की कमी से प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, उसका स्थलीय जांच कर वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। उसे दूर कर जल्द ही शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा।

व्यवसायिक प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण इन हाई स्कूलों में चल रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण : अस्थावां का महमदपुर, बेन का अकौना-करजारा, बिहारशरीफ का बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल, अस्थावां का राजकुमार संत बल्लभाचार्य हाईस्कूल, हिलसा आरबी हाईस्कूल, रहुई का पतासंग, हरनौत का कल्याणबिगहा, इस्लामपुर का नेताजी सुभाष हाईस्कूल, सिलाव का श्रीगांधी हाईस्कूल व सरमेरा हाईस्कूल। (अस्थावां से पप्पु कुमार)