Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा
Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षारिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षारिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को...
Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा सिलाई-कढ़ाई, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन व स्पीकर रिपेयरिंग का दिया जा रहा प्रशिक्षण फोटो : महमूदपुर हाईस्कूल : अस्थावां प्रखंड के महमदपुर हाईस्कूल का भवन, जहां विद्यार्थियों को दी जा रही है व्यावसायिक शिक्षा। अस्थावां, निज संवाददाता।
छात्राओं के लिए सिलाई-कढ़ाई
सामान्य प्रश्न
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