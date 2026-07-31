Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षारिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षारिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को...

Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा

Biharsharif News: रिवाइज : महमदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा सिलाई-कढ़ाई, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन व स्पीकर रिपेयरिंग का दिया जा रहा प्रशिक्षण फोटो : महमूदपुर हाईस्कूल : अस्थावां प्रखंड के महमदपुर हाईस्कूल का भवन, जहां विद्यार्थियों को दी जा रही है व्यावसायिक शिक्षा। अस्थावां, निज संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: महमूदपुर हाईस्कूल में छात्रों को सिलेबस के साथ मिल रही व्यावसायिक शिक्षा

छात्राओं के लिए सिलाई-कढ़ाई

ये भी पढ़ें:Lucknow News: निजी स्कूलों को भी प्रोजेक्ट प्रवीण से जोड़ने की तैयारी

सामान्य प्रश्न

महमदपुर हाईस्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का क्या महत्व है?
महमदपुर हाईस्कूल में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और हुनर हासिल करने में मदद करती है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
New Education Policy Biharsharif News Biharsharif Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।