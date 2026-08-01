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Biharsharif News: मारपीट की तीन घटनाओं में तीन महिलाएं घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा जिले में तीन अलग-अलग मारपीट की घटनाओं में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटनाएं धरमपुर, बिहटा और लक्ष्मीपुर गांवों में हुईं, जहां जमीन विवाद, घरेलू कलह और बच्चों के बीच झगड़े के कारण महिलाओं को पीटा गया। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Biharsharif News: मारपीट की तीन घटनाओं में तीन महिलाएं घायल

Biharsharif News: मारपीट की तीन घटनाओं में तीन महिलाएं घायल धरमपुर में जमीन विवाद में महिला को घसीटकर बेरहमी से पीटा बिहटा गांव में घरेलू कलह में भाई-भौजाई ने की बहन की पिटाई लक्ष्मीपुर में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट की तीन अलग-अलग घटनाओं में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

धरमपुर में जमीन विवाद

मारपीट का पहला मामला हथियावां थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव में सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने अनीता देवी को सरेआम घसीट-घसीटकर पीटा। पीड़िता की ओर से मारपीट करने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया है।

बिहटा का घरेलू विवाद

मारपीट की दूसरी घटना बिहटा गांव में घटी, जहां आपसी पारिवारिक कलह ने हिंसक रूप ले लिया। घरेलू विवाद में भाई और भौजाई ने मिलकर रविता कुमारी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह जख्मी हो गई। तीसरी घटना मेहूस के लक्ष्मीपुर गांव की है, जहां बच्चों के बीच हुए एक मामूली विवाद में बड़े लोग आपस में भिड़ गए। उर्मिला कुमारी को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया गया। सभी मामलों में पुलिस को सूचना दे दी गई है और स्थानीय पुलिस संबंधित थानों में शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

सामान्य प्रश्न

इन घटनाओं में कितनी महिलाएं घायल हुई हैं?
तीन महिलाएं घायल हुई हैं।
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