Biharsharif News: भूमि-विवाद में मारपीट, महिला जख्मी
Biharsharif News: एकंगरसराय के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरियापर गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में पूनम देवी जख्मी हो गए और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ रेफर किया गया है।
Biharsharif News: एकंगरसराय। तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरियापर गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में पूनम देवी जख्मी हो गये। उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ रेफर किया गया है। (एकंगरसराय से अशोक पांडेय)
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