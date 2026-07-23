Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: भूमि-विवाद में मारपीट, महिला जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: एकंगरसराय के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरियापर गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में पूनम देवी जख्मी हो गए और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ रेफर किया गया है।

Biharsharif News: भूमि-विवाद में मारपीट, महिला जख्मी

Biharsharif News: एकंगरसराय। तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरियापर गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में पूनम देवी जख्मी हो गये। उन्हें बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ रेफर किया गया है। (एकंगरसराय से अशोक पांडेय)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Land Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।