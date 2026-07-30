Biharsharif News: महिलाओं का वीडियो बनाने के विवाद में दो गुट भिड़े, 8 घायल
Biharsharif News: सदर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में महिलाओं के वीडियो बनाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुल 08 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
Biharsharif News: महिलाओं का वीडियो बनाने के विवाद में दो गुट भिड़े, 8 घायल सदर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में जमकर चले लाठी-डंडे व लात-घूंसे सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता।
घटना का विवरण
सदर थाना क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में मंगलवार को महिलाओं का वीडियो बनाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बात इतनी बिगड़ गई कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और लात-घूंसे चले। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल 08 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पृष्ठभूमि
घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुछ दिन पूर्व बाजिदपुर गांव में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। आरोप है कि इसी आयोजन के दौरान कुछ लोगों द्वारा महिलाओं का वीडियो बनाया गया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी, जो मंगलवार को हिंसक रूप में तब्दील हो गई।
घायलों की सूची
मारपीट में एक पक्ष से पंकज राम, करण राम, संजू देवी और माधुरी देवी घायल हुए हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से करण राम, शोभा देवी सहित चार अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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