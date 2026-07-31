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Biharsharif News: पूर्व विवाद में मारपीट में 3 जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: मदनचक गांव में पुराने विवाद के चलते हुई मारपीट में पति-पत्नी और उनकी बेटी समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें आगे के उपचार के लिए सद अस्पताल भेजा गया। पीड़ित ने पांच लोगों के खिलाफ शिकायत की है। मामले की जांच जारी है।

Biharsharif News: पूर्व विवाद में मारपीट में 3 जख्मी

Biharsharif News: बिन्द, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के मदनचक गांव में पूर्व के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक पक्ष के पति पत्नी समेत तीन लोग जख्मी हो गए। घायलों में मदनचक गांव निवासी अर्जुन यादव के पुत्र बोधु यादव, उनकी पत्नी सुमन देवी व पांच वर्षीया पुत्री नंदनी कुमारी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंद लाया गया। वहां से चिकित्सक डॉ. सुनील कुमार रवि ने प्राथमिक उपचार कर तीनों को सीटी स्कैन कराने के लिए सद अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष मुरली मनोहर आजाद ने बताया कि पीड़ित की ओर से पांच लोगों के विरुद्ध आवेदन दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Siwan News मारपीट की घटना में पति-पत्नी सहित तीन लोग घायल

मामले की छानबीन की जा रही है।

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