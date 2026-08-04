Biharsharif News: दो पक्षों में मारपीट, दो के विरुद्ध एफआईआर
Biharsharif News: चकंदरा पंचायत के माने गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें सुनील मांझी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे स्थानीय सीएचसी में इलाज मिल रहा है। अजीत मांझी और लालजीत मांझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
Biharsharif News: दो पक्षों में मारपीट, दो के विरुद्ध एफआईआर चेवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड की चकंदरा पंचायत के माने गांव में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष के सुनील मांझी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय सीएचसी में उसका इलाज चल रहा है। मामले में गांव के ही अजीत मांझी और लालजीत मांझी के खिलाफ एफआईआर करायी गयी है। थानाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार ने बताया कि दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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