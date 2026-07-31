Biharsharif News: मितमा गांव बना रणक्षेत्र, दो गुटों में अंधाधुंध फायरिंग और पथराव गोलीबारी में एक युवक बाल-बाल बचा, पथराव में 3 घायल, एक रेफर दो दिन पहले आषाढ़ी पूजा के दौरान हुए विवाद के बाद बिगड़ा माहौल गांव में पुलिस कर रही कैंप, 5 उपद्रवी हिरासत में फोटो 31 नालंदा 01 - सिलाव थाना क्षेत्र के मितमा गांव में शुक्रवार को दो गुटों के बीच झड़प। 31नालंदा02 - सिलाव थाना क्षेत्र के मितमा गांव में शुक्रवार को गोलीबारी के बाद ग्रामीणों को समझाते पुलिस पदाधिकारी। 31 नालंदा03- सिलाव थाना क्षेत्र के मितमा गांव में शुक्रवार को गले के पास गोली हुए जख्म को दिखाते लोग। नालंदा, निज संवाददाता। सिलाव थाना क्षेत्र के मितमा गांव में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच चल रहा पुराना विवाद अचानक उग्र हो गया और पूरा गांव रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। गांवों के दो गुटों के लोगों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ। हिंसक झड़प में एक पक्ष के तीन लोग घायल हो गए। जबकि, दूसरे पक्ष का एक युवक गोली की जद में आने से बाल-बाल बच गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर किया गया है।