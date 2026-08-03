Biharsharif News: छोटी आमर की जर्जर सड़क से ग्रामीण बेहाल, गांव में किया प्रदर्शन

Biharsharif News: छोटी आमर की जर्जर सड़क से ग्रामीण बेहाल, गांव में किया प्रदर्शन
Biharsharif News: छोटी आमर गांव की 800 मीटर लंबी सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन कठिन हो गया है। सड़क पर गड्ढे और जलजमाव के कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत की माँग को लेकर प्रदर्शन किया। उनके अनुसार, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
Biharsharif News: छोटी आमर की जर्जर सड़क से ग्रामीण बेहाल, गांव में किया प्रदर्शन 800 मीटर मार्ग पर गड्ढों और जलजमाव से बढ़ा हादसों का खतरा ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत की मांग उठाई फोटो : कोलावां रोड : हरनौत प्रखंड की कोलावां पंचायत के छोटी आमर गांव में सोमवार को सड़क मरम्मत को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।
सड़क की स्थिति
हरनौत प्रखंड की कोलावां पंचायत के वार्ड संख्या-13 स्थित छोटी आमर गांव की करीब 800 मीटर लंबी खरंजा सड़क जर्जर हो चुकी है। इससे ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। लगभग छह वर्ष पहले बनी सड़क की ऊपरी परत उखड़ चुकी है और जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। मानसून के दौरान गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और गंभीर हो गई है। कई बाइक व बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं।
ग्रामीणों की मांग
सड़क मरम्मत को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने गांव के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस मार्ग से यादव टोला, ठाकुर टोला और बेलदार टोला के लगभग एक हजार लोगों का प्रतिदिन आना-जाना होता है। छात्रों, किसानों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिलीप यादव, उदय यादव, मनु यादव, दीपक यादव, डोमन और सुनैना देवी व अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के नीचे बना अंडरग्राउंड नाला भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गयी है। आए दिन बाइक और साइकिल सवार असंतुलित होकर गिर जाते हैं।
परिस्थितियों का सामना
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, लेकिन बाद में सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं की अनदेखी की जाती है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग से सड़क की तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। कोलावां पंचायत के मुखिया विजय पासवान ने बताया कि सड़क की समस्या उनके संज्ञान में है। इसके समाधान के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई, तो बरसात में स्थिति और विकट हो सकती है। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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