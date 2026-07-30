Biharsharif News: लैब भवन के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी पर भड़के ग्रामीण
Biharsharif News: लहना उच्च विद्यालय परिसर में 12 लाख की लागत से बन रहे लैब भवन में गुणवत्ता की अनदेखी को लेकर गांव के लोगों ने हंगामा किया। उन्होंने बीडीओ से शिकायत की है और उचित कार्रवाई की मांग की। निर्माण एजेंसी ने गुणवत्ता का ध्यान रखने का दावा किया है, जबकि बीडीओ ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।
Biharsharif News: लैब भवन के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी पर भड़के ग्रामीण लहना उच्च विद्यालय परिसर में निर्माण कार्य पर लगायी रोक बीडीओ से शिकायत, मामले की जांच की फरियाद चेवाड़ा, निज संवाददाता। लहना उच्च विद्यालय परिसर में लगभग 12 लाख की लागत से बनाये जा रहे लैब भवन में बरती जा रही अनिमियता से नाराज गांव के लोगों ने गुरुवार को हंगामा किया।
ग्रामीणों की शिकायत
बीडीओ से इसकी शिकायत की है और मामले की जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। समाजासेवी संजय केवट, कुन्दन केवट, रवीन्द्र केवट, मदन केवट व अन्य ने बताया कि लैब भवन के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आरोप लगाया कि तय मापदंड के अनुसार भवन बनाने में सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
निर्माण एजेंसी का दावा
नाराज लोगों ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए डीएम से मामले की जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई हैं। इधर, निर्माण एजेंसी के हिमांशु कुमार ने बताया कि गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही निर्माण के दस साल तक भवन की देखरेख करने की जवाबदेही भी उन्हीं की है।
बीडीओ का आश्वासन
इधर, बीडीओ अमर कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत की है। इसकी जांच करायी जाएगी। गड़बड़ी पाये जाने पर कार्रवाई होगी। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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