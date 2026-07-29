Biharsharif News: मानदेय भुगतान नहीं होने पर पशु टीकाकर्मियों ने काम बहिष्कार कर किया प्रदर्शन
Biharsharif News: सरमेरा में पशु टीकाकर्मियों ने लंबे समय से मानदेय भुगतान न होने के कारण काम का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रभारी डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी मांगों पर वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
Biharsharif News: मानदेय भुगतान नहीं होने पर पशु टीकाकर्मियों ने काम बहिष्कार कर किया प्रदर्शन फोटो : सरमेरा प्रदर्शन : सरमेरा पशु अस्पताल के पास बुधवार को प्रदर्शन करते टीकाकर्मी। सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड में पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसमें दर्जनों टीकाकर्मी काम कर रहे हैं। लेकिन, उन्हें लंबे समय से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। टीकाकर्मी ने बताया कि इसके विरोध में टीकाकर्मियों ने बुधवार को काम का बहिष्कार कर पशु अस्पताल में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अजीत रंजन कुमार, सुदामा कुमार, रामबालक प्रसाद, पवन कुमार, दुखी यादव, अभय कुमार, जय कुमार, रामनरेश प्रसाद, गौतम कुमार व अन्य शामिल थे।
पशु अस्पताल के प्रभारी डॉ. शैलेंद्र कुमार ने बताया कि टीकाकर्मियों ने तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांगों पर वरीय अधिकारियों से बात कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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