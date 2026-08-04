Biharsharif News: सरमेरा बाजार में एक भी शौचालय नहीं
Biharsharif News: सरमेरा बाजार में एक भी शौचालय न होने के कारण ग्रामीणों और यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं और छात्राओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने शौचालय निर्माण के लिए स्थल चयन की जानकारी दी है और जल्द ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। बाजार में एक भी शौचालय नहीं है। प्रखंड मुख्यालय होने के कारण रोजाना यहां हजारों लोग कार्यालय व बाजार के काम से आते हैं। इस कारण ग्रामीणों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर महिलाओं व छात्राओं को अक्सर शर्मसार होना पड़ रहा है। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने मंगलवार को बताया कि शौचालय बनाने के लिए स्थल चयन हो चुका है। राशि उपलब्ध होते ही निर्माण काम शुरू हो जाएगा। नगर प्रशासन शहरवासियोंं को बेहतर सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें