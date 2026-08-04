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Biharsharif News: सरमेरा बाजार में एक भी शौचालय नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सरमेरा बाजार में एक भी शौचालय न होने के कारण ग्रामीणों और यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं और छात्राओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने शौचालय निर्माण के लिए स्थल चयन की जानकारी दी है और जल्द ही निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।

Biharsharif News: सरमेरा बाजार में एक भी शौचालय नहीं

Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। बाजार में एक भी शौचालय नहीं है। प्रखंड मुख्यालय होने के कारण रोजाना यहां हजारों लोग कार्यालय व बाजार के काम से आते हैं। इस कारण ग्रामीणों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर महिलाओं व छात्राओं को अक्सर शर्मसार होना पड़ रहा है। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने मंगलवार को बताया कि शौचालय बनाने के लिए स्थल चयन हो चुका है। राशि उपलब्ध होते ही निर्माण काम शुरू हो जाएगा। नगर प्रशासन शहरवासियोंं को बेहतर सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।

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