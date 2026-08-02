Biharsharif News: शिलान्यास के 3 साल बाद भी नहीं बना पुल, खतरे में 600 लोग
Biharsharif News: चंडी के विशुनपुर गांव में चिरैंया नदी पर बना आरसीसी पुल वर्षों से जर्जर है। पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे यमुनापुर और मुशहरी टोला के करीब 600 लोग जोखिम में रहकर आवागमन कर रहे हैं। नए पुल का निर्माण कार्य तीन साल बाद भी शुरू नहीं हुआ है।
Biharsharif News: फोटो : पुल चंडी : अर्द्धनिर्मित पुल पर जान जोखिम में डाल आते-जाते ग्रामीण। चंडी। प्रखंड के विशुनपुर गांव के यमुनापुर टोला को जोड़ने वाला चिरैंया नदी पर बना आरसीसी पुल वर्षों से जर्जर अवस्था में है। पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। इसके कारण करीब 600 की आबादी वाले यमुनापुर और मुशहरी टोला के लोगों को हर दिन जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। नए पुल बनाने का शिलान्यास हुए तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं। लेकिन, आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।