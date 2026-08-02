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Biharsharif News: शिलान्यास के 3 साल बाद भी नहीं बना पुल, खतरे में 600 लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चंडी के विशुनपुर गांव में चिरैंया नदी पर बना आरसीसी पुल वर्षों से जर्जर है। पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे यमुनापुर और मुशहरी टोला के करीब 600 लोग जोखिम में रहकर आवागमन कर रहे हैं। नए पुल का निर्माण कार्य तीन साल बाद भी शुरू नहीं हुआ है।

Biharsharif News: शिलान्यास के 3 साल बाद भी नहीं बना पुल, खतरे में 600 लोग

Biharsharif News: फोटो : पुल चंडी : अर्द्धनिर्मित पुल पर जान जोखिम में डाल आते-जाते ग्रामीण। चंडी। प्रखंड के विशुनपुर गांव के यमुनापुर टोला को जोड़ने वाला चिरैंया नदी पर बना आरसीसी पुल वर्षों से जर्जर अवस्था में है। पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। इसके कारण करीब 600 की आबादी वाले यमुनापुर और मुशहरी टोला के लोगों को हर दिन जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। नए पुल बनाने का शिलान्यास हुए तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं। लेकिन, आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

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