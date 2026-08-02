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Biharsharif News: दो महिला चोरों को पकड़ लोगों ने किया पुलिस के हवाले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शहर के अस्पताल मोड़ के समीप रविवार को स्थानीय लोगों ने जेवरात चुराने वाली दो महिला चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

Biharsharif News: दो महिला चोरों को पकड़ लोगों ने किया पुलिस के हवाले

Biharsharif News: दो महिला चोरों को पकड़ लोगों ने किया पुलिस के हवाले बरबीघा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के अस्पताल मोड़ के समीप रविवार को स्थानीय लोगों ने जेवरात चुराने वाली दो महिला चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई दोनों महिलाएं बाजार आने वाली महिलाओं को अपने झांसे में लेकर उनके कीमती जेवरात उड़ा लेती थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इन्ही दोनों महिलाओं ने टोटो (ई-रिक्शा) पर सवार एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली थी और फरार हो गई थीं। रविवार को जब वे दोबारा बाजार में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रही थीं, तभी लोगों ने उन्हें पहचान लिया और धर दबोचा।

मिशन थानाध्यक्ष आदित्य रंजन ने बताया कि पकड़ी गई दोनों आरोपी महिलाएं चांदी थाना क्षेत्र के मौसिमपुर गांव की रहने वाली हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। (बरबीघा से राकेश कुमार)

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