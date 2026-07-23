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Biharsharif News: सारे में दो वारंटी धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: अस्थावां में विभिन्न गांवों से दो वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मनोज कुमार को मौलाना बिगहा से और चंद्रशेखर राम को भैरो बिगहा से पकड़ा गया है। पुलिस कार्रवाई से स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा में सुधार होगा।

Biharsharif News: सारे में दो वारंटी धराया

Biharsharif News: अस्थावां। सारे थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से दो वारंटियों को पकड़ा गया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मौलाना बिगहा से मनोज कुमार व भैरो बिगहा से चंद्रशेखर राम को गिरफ्तार किया गया है।

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