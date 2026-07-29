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Biharsharif News: एक वार्ड के गांव में दो प्राइमरी स्कूल, एक पटना तो दूसरा नालंदा जिला में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: एक वार्ड के गांव में दो प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें एक स्कूल नालंदा जिला और दूसरा पटना जिला का हिस्सा है। गांव की भूमि सभी नालंदा जिले में है। स्कूलों की शिक्षा समितियों के अध्यक्ष एक ही हैं, जिससे शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं।

Biharsharif News: एक वार्ड के गांव में दो प्राइमरी स्कूल, एक पटना तो दूसरा नालंदा जिला में

Biharsharif News: हिन्दुस्तान पड़ताल : एक वार्ड के गांव में दो प्राइमरी स्कूल, एक पटना तो दूसरा नालंदा जिला में गांव, खेत व स्कूल भूमि सभी नालंदा जिले में, पटना से कैसे बना स्कूल अचरज में हैं लोग एक स्कूल में 70, तो दूसरे में 60 बच्चे हैं नामांकित फोटो : स्कूल 01 : अब्बु-महमदपुर नाम से स्थापित विद्यालय का भवन। स्कूल 02 : दक्षिणीपुर नाम से स्थापित स्कूल का भवन। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता/आशुतोष कुमार आर्य।

एक वार्ड के गांव में दो प्राथमिक स्कूल

एक वार्ड के गांव में दो प्राथमिक स्कूल। पहला स्कूल नालंदा जिला, तो दूसरा पटना जिला का हिस्सा है। गांव, खेत, दोनों स्कूलों की भूमि सभी नालंदा जिले में स्थित हैं। दोनों स्कूलों की विद्यालय शिक्षा समितियों के अध्यक्ष भी एक ही हैं। शिक्षा विभाग के इस कारनामे से न सिर्फ आम, बल्कि खास लोग भी अचंभित हैं। एक स्कूल गांव के पश्चिमी, तो दूसरा विद्यालय उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इस गांव को लोग दो नामों से जानते हैं। पहला अब्बु-महमदपुर, तो दूसरा दक्षिणीपुर। इसी का लाभ उठाते हुए शिक्षा विभाग के हाकिमों ने यह कारनामा किया है। नालंदा जिले में पड़ने वाले स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय अब्बु-महमदपुर है। वहीं, पटना जिले से संचालित है दक्षिणीपुर प्राथमिक विद्यालय।

स्कूलों की स्थिति

अब्बु-महमदपुर स्कूल में नामांकित 70 विद्यार्थियों के लिए एचएम समेत पांच शिक्षक तैनात हैं। एचएम जयप्रकाश कुमार हैं। जबकि, शिक्षक के रूप में धर्मेन्द्र कुमार, प्रकाश कुमार भारती, धर्मवीर प्रसाद व सरिता कुमारी तैनात हैं। इनकी पूरी देख-रेख हरनौत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अधीन है। दक्षिणीपुर नाम से स्थापित स्कूल में नामांकित 52 छात्रों को पढ़ाने के लिए दो शिक्षिकाएं अंजलि कुमार व मंजु कुमारी तैनात हैं। इनके तमाम कार्यों की देख-रेख पटना जिले के बेलछी प्रखंड से होती है। बेलछी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जयकुंडल प्रसाद ने बताया कि वे फिलहाल बीईओ के चार्ज में हैं। यह स्कूल काफी सालों से स्थापित है।

विद्यालय शिक्षा समितियों के अध्यक्ष

दोनों समितियों के अध्यक्ष एक : दोनों स्कूलों के लिए बनायी गयी विद्यालय शिक्षा समितियों की अध्यक्ष गांव की वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी हैं। गांव के एक ही वार्ड क्षेत्र में आने के कारण समिति अध्यक्ष के रूप में वार्ड सदस्य को रखने की मजबूरी है। पूर्व वार्ड सदस्य राकेश कुमार ने बताया कि उनका गांव पटना-नालंदा जिलों के बोर्डर पर है। लेकिन, बाघा-टिल्हा पटना जिले में है, जो दो किलोमीटर दूर है। इस गांव में नालंदा जिले से ही विकास कार्य कराये जाते हैं। बेलछी के बीडीओ प्रशांत कुमार प्रसुन्न ने भी उस गांव में पटना जिले से संचालित स्कूल की स्थापना के औचित्य पर सवाल उठाया। कहा कि उनके प्रखंड से कोई विकास कार्य उस गांव में नहीं कराया जाता है। क्योंकि वह गांव नालंदा जिले की बसनियावां पंचायत में पड़ता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गांव में कितने प्राथमिक स्कूल हैं?
गांव में दो प्राथमिक स्कूल हैं।
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