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Biharsharif News: पुलिस वाहन के धक्के से बाइक सवार दो जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: पुलिस ने कहा-जांच से बचने के लिए भाग रहे युवक गिरे पुलिस वाहन के धक्के से बाइक सवार दो जख्मी पुलिस वाहन के धक्के से बाइक सवार दो जख्मी

Biharsharif News: पुलिस वाहन के धक्के से बाइक सवार दो जख्मी

Biharsharif News: पुलिस ने कहा-जांच से बचने के लिए भाग रहे युवक गिरे रहुई, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के बिहारशरीफ-रहुई मार्ग पर स्थानीय सूर्य तालाब के पास मंगलवार को बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। जख्मी रहुई के अमन कुमार व इतासंग के शशांक राज को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों का आरोपित है कि पुलिस गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। इससे वे जख्मी हो गये। इधर, थानाध्यक्ष का कहना है कि रहुई बाजार के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। एक बाइक पर सवार तीन लोगों को रोकने का प्रयास किया तो भागने लगे।

इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी और दो लोग जख्मी हो गये। (रहुई से रंजीत कुमार)

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