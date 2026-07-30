Biharsharif News: आवश्यक : नगर पैक्स गोदाम दो दशक से ध्वस्त
Biharsharif News: नगर पैक्स गोदाम, जो दो दशक से ध्वस्त है, में धान को किराये के मकान में रखना पड़ रहा है। इससे हर वर्ष महंगा किराया चुकाना पड़ रहा है और लाखों का नुकसान हो रहा है। PACS प्रबंधक ने समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से निवेदन किया, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया।
Biharsharif News: नगर पैक्स गोदाम दो दशक से ध्वस्त किराए के मकान में जमा करना पड़ रहा धान हर वर्ष किराया पर हो रहा भारी भरकम खर्च, हो रहा नुकसान फोटो : पैक्स गोदाम : दो दशक से ध्वस्त सरमेरा नगर पैक्स गोदाम। सरमेरा, निज संवाददाता। नगर पैक्स गोदाम दो दशक से पूरी तरह से ध्वस्त है। इस कारण किराए के मकान में धान को रखना पड़ रहा है। कई बार तो अधिक धान खरीद होने पर खुले में त्रिपाल व अन्य साधनों से सुरक्षित रखना पड़ता है। इससे हर वर्ष किराया पर ही भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ रही है। इसमें लाखों का नुकसान हो रहा है।
नगर पैक्स प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि अपना गोदाम रहने पर खर्च नहीं करना पड़ता। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने बताया कि वे इस संबंध में विभाग के वरीय अधिकारियों से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। लेकिन, अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यह पैक्स गोदाम वर्ष 1956 में ही बनाया गया था। आज वह पूरी तरह से बेकार हो चुका है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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