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Biharsharif News: इस्लामपुर में दो आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: इस्लामपुर में थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार के अनुसार, संडा बाजार से हत्या के प्रयास के आरोपित एक नाबालिग है, और पीर बिगहा के निवासी निरंजन कुमार को 40 लीटर चुलौआ शराब के साथ पकड़ा गया है।

Biharsharif News: इस्लामपुर में दो आरोपित गिरफ्तार

Biharsharif News: इस्लामपुर। थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से दो आरोपितों को पकड़ा गया है। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि संडा बाजार से हत्या के प्रयास के आरोपित नाबालिग व राजगीर रोड से पीर बिगहा निवासी निरंजन कुमार को 40 लीटर चुलौआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। (इस्लामपुर से अनुज कुमार)

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