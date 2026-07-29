Biharsharif News: इस्लामपुर में दो आरोपित गिरफ्तार
Biharsharif News: इस्लामपुर में थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार के अनुसार, संडा बाजार से हत्या के प्रयास के आरोपित एक नाबालिग है, और पीर बिगहा के निवासी निरंजन कुमार को 40 लीटर चुलौआ शराब के साथ पकड़ा गया है।
Biharsharif News: इस्लामपुर। थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से दो आरोपितों को पकड़ा गया है। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि संडा बाजार से हत्या के प्रयास के आरोपित नाबालिग व राजगीर रोड से पीर बिगहा निवासी निरंजन कुमार को 40 लीटर चुलौआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। (इस्लामपुर से अनुज कुमार)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।