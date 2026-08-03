Biharsharif News: सड़क दुर्घटना में चेवाड़ा के चालक की बिहटा में मौत

Biharsharif News: सड़क दुर्घटना में चेवाड़ा के चालक की बिहटा में मौत
Biharsharif News: चेवाड़ा के वार्ड नम्बर एक निवासी जयराम यादव की 50 वर्षीय मृत्यु ट्रक की चपेट में आने से बिहटा में हुई। जयराम यादव तेल टैंकलोरी चलाते थे। उनके शव के गांव पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। नगर पंचायत के चेयरमैन लट्टु यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सहायता का आश्वासन दिया।
Biharsharif News: सड़क दुर्घटना में चेवाड़ा के चालक की बिहटा में मौत चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के वार्ड नम्बर एक निवासी राधो यादव के 50 वर्षीय पुत्र जयराम यादव की मौत ट्रक की चपेट में आने से पटना के बिहटा में हो गयी। मृतक तेल टैंकलोरी चलाता था। मृतक का शव गांव पहुचते ही कोहराम मच गया। नगर पंचायत के चेयरमैन लट्टु यादव पीड़ित परिजन से मिले तथा सांत्वना दी। हर संभव मदद करने का आशवासन भी दिया। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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