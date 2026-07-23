Biharsharif News: समाजसेवी की मनायी गयी पुण्यतिथि
Biharsharif News: नगर पंचायत के रक्सा गांव में गुरुवार को समाजसेवी स्व. सियाशरण सिंह की पुण्यतिथि मनायी गयी। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कई prominents लोग शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए।
Biharsharif News: एकंगरसराय, निज संवाददाता। नगर पंचायत के रक्सा गांव में गुरुवार को समाजसेवी स्व. सियाशरण सिंह की पुण्यतिथि मनायी गयी। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर महेश यादव, दिनेश प्रसाद, शंभू प्रसाद, विनोद यादव, संतोष यादव, हर्षित यादव, अरविंद प्रसाद उर्फ बिन्दा प्रसाद, प्रमोद सिंह, दीपक यादव, टुनटुन यादव, दिनेश प्रसाद जार्ज, कैलू यादव, नरेन्द्र कुमार, शोभी प्रसाद, सुनीता कुमार, कपिल प्रसाद आदि मौजूद थे। (एकंगरसराय से अशोक पांडेय)
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