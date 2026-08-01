Biharsharif News: 12वें स्मृति दिवस पर भोला बाबू को किया याद, दी श्रद्धांजलि उदंतपुरी में लोगों ने समाजहित में उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प फोटो : भोला बाबू : बिहारशरीफ उदंतपुरी में भोला बाबू के 12वें स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। राष्ट्रीय राजपूत महासभा एवं लोकशक्ति विकास पार्टी के प्रतिनिधियों ने उदंतपुरी स्थित कार्यालय में बेन के पूर्व जिला पार्षद जननेता एवं बाजार समिति बिहारशरीफ के पूर्व उपाध्यक्ष स्व. राम नरेश प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू का 12वां स्मृति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि भोला बाबू ने अपने सार्वजनिक जीवन में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी।