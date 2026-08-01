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Biharsharif News: 12वें स्मृति दिवस पर भोला बाबू को किया याद, दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: उदंतपुरी में 12वें स्मृति दिवस पर भोला बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय राजपूत महासभा एवं लोकशक्ति विकास पार्टी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह ने ग्राम विकास में भोला बाबू की प्राथमिकता को याद किया। कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

Biharsharif News: 12वें स्मृति दिवस पर भोला बाबू को किया याद, दी श्रद्धांजलि

Biharsharif News: 12वें स्मृति दिवस पर भोला बाबू को किया याद, दी श्रद्धांजलि उदंतपुरी में लोगों ने समाजहित में उनके आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प फोटो : भोला बाबू : बिहारशरीफ उदंतपुरी में भोला बाबू के 12वें स्मृति दिवस पर कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। राष्ट्रीय राजपूत महासभा एवं लोकशक्ति विकास पार्टी के प्रतिनिधियों ने उदंतपुरी स्थित कार्यालय में बेन के पूर्व जिला पार्षद जननेता एवं बाजार समिति बिहारशरीफ के पूर्व उपाध्यक्ष स्व. राम नरेश प्रसाद सिंह उर्फ भोला बाबू का 12वां स्मृति दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि भोला बाबू ने अपने सार्वजनिक जीवन में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी।

मौके पर निरंजन सिंह, पूर्व प्रमुख श्यामाचरण प्रसाद, पूर्व उपप्रमुख अनुज कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, अभिराम गौरव, राजीव कुमार मुन्ना, अरुण मयंक, ओमप्रकाश सिंह, अनिल पटेल, सत्यप्रकाश सिंह, अखिलेश कुमार, विनय कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह, अमरदीप व अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

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