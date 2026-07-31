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Biharsharif News: धर्मपुर में चारू मजूमदार को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: धर्मपुर गांव में भाकपा माले पार्टी के संस्थापक कामरेड चारू मजूमदार को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर किसान नेता बखोरी प्रसाद, मुन्नी लाल यादव, संजय कुमार, शैलेश रविदास, देवन प्रसाद, रामप्रवेश बिंद और अन्य उपस्थित थे।

Biharsharif News: धर्मपुर में चारू मजूमदार को दी श्रद्धांजलि

Biharsharif News: थरथरी, निज संवाददाता। प्रखंड के धर्मपुर गांव में भाकपा माले पार्टी के संस्थापक कामरेड चारू मजूमदार को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मौके पर किसान नेता बखोरी प्रसाद, मुन्नी लाल यादव, संजय कुमार, शैलेश रविदास, देवन प्रसाद, रामप्रवेश बिंद व अन्य मौजूद थे।

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