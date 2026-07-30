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Biharsharif News: खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के साईंडीह गांव में गुरुवार को खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से 50 वर्षीय उपेंद्र पासवान की मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया।

Biharsharif News: खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

Biharsharif News: बिहारशरीफ। पावापुरी थाना क्षेत्र के साईंडीह गांव में गुरुवार सुबह खेत में गिरे बिजली के तार की चपेट में आने से गांव के ही 50 वर्षीय उपेंद्र पासवान की मौत हो गयी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष गौरव कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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