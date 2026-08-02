Biharsharif News: सरमेरा में पानी में डूबने से युवक की मौत
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। सरमेरा में पानी में डूबने से युवक की मौत सरमेरा में पानी में डूबने से युवक की मौत
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के गोपालबाद गांव के पास पानी में डूबकर युवक की मौत हो गयी। मृतक गांव के ही श्रवण यादव का 19 वर्षीय पुत्र अनीश यादव था। परिजनों ने बताया कि वह शनिवार को भैंस चराने के लिए उन्हें खंधा में लेकर गया था। देर शाम तक युवक वापस नहीं लौटा। मवेशी घर लौट गये। काफी खोजने के बाद भी रात को युवक का पता नहीं चला। रविवार की सुबह ग्रामीणों ने पानी में छहला रहे उसके शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद उसका शव बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी गयी। थानाध्यक्ष साकेन्द्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है।
आगे की कार्रवाई की जा रही है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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