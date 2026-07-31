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Biharsharif News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: गिरियक थाना क्षेत्र के पहलौवा गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से राजमिस्त्री रूखी पंडित की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है।

Biharsharif News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत

Biharsharif News: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत काम पर जाने के दौरान हुआ हादसा, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ पावापुरी, निज संवाददाता। गिरियक थाना क्षेत्र के पहलौवा गांव के पास खराट-वारसलीगंज मुख्य मार्ग पर गुरुवार की देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से राजमिस्त्री की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान (बीमिम्स) पावापुरी ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पहलौवा गांव निवासी स्व. धनु पंडित के 51 वर्षीय पुत्र रूखी पंडित के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रूखी पंडित मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे।

उनके परिवार में तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में भी शोक का माहौल है। पावापुरी थानाध्यक्ष गौरव कुमार सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)

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