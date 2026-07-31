Biharsharif News: अज्ञात वाहन से कुचलकर मजदूर की मौत
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Biharsharif News: भागन बिगहा ओपी अंतर्गत पचासा मोड़ के पास शुक्रवार को हो गई। मृतक की इमामगंज गांव निवासी 41 वर्षीय चूहा चौधरी हैं। अधेड़ मजदूरी करने प्रदेश जाने निकले थे। उसी दौरान हादसा हुआ। मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि चूहा चौधरी मजदूरी के लिए तमिलनाडु जा रहे थे। वह पचासा मोड़ पर बख्तियारपुर जाने वाली बस पकड़ने के लिए सड़क पार कर रहे थे। उसाी दौरान बख्तियारपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौत हो गई।ओपी प्रभारी राजकुमार चौधरी ने बताया कि सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची।
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंप दिया गया।
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