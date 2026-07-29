Biharsharif News: पटना से चोरी का ऑटो लेकर पहुंचा घटना करने, तीन धराया…
Biharsharif News: पटना से चोरी का ऑटो लेकर पहुंचा घटना करने, तीन धराया…पटना से चोरी का ऑटो लेकर पहुंचा घटना करने, तीन धराया…पटना से चोरी का ऑटो लेकर पहुंचा घटना करने, तीन धराया…पटना से चोरी का ऑटो लेकर पहुंचा घटना...
Biharsharif News: चंडी थाना पुलिस ने मोसिमपुर गांव के समीप खड़े हाइवा से डीजल चोरी करते तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक चोरी का ऑटो, गैलन, पाइप व अन्य सामान बरामद हुआ। थानाध्यक्ष अखिलेश झा ने बताया कि करौटा-सालेहपुर पथ पर स्थित मोसिमपुर गांव के पास सड़क किनारे खड़े तीन-चार हाइवा ट्रकों से डीजल चोरी करने की फिराक में बदमाश थे। पुलिस गश्ती टीम को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों को दबोच लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने टेंपो के रजिस्ट्रेशन नंबर का सत्यापन कराया तो उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई।
इसके बाद चेसिस नंबर का मिलान करने पर खुलासा हुआ कि उक्त टेंपो 22 जुलाई को पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था। इस संबंध में रूपसपुर थाना में पहले से प्राथमिकी दर्ज है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दीदारगंज थाना निवासी रविराज कुमार व अरविंद कुमार तथा वैशाली जिले के रुस्तमपुर थाना क्षेत्र के हेमंतपुर निवासी छोटू कुमार के रूप में हुई है।
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