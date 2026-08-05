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Biharsharif News: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटा प्राधिकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने बुधवार को अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पक्षकारों को सुलहनीय वादों के लिए प्रेरित करने और विधिक सहायता की समीक्षा करने का आग्रह किया। 12 सितंबर को यह अदालत लगेगी।

Biharsharif News: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटा प्राधिकार

Biharsharif News: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी में जुटा प्राधिकार वकीलों के साथ सचिव ने की बैठक, पक्षकारों को प्रेरित करने की अपील फोटो : लोक अदालत : राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर कोर्ट परिसर में बुधवार को अधिवक्ताओं के साथ बैठक करते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश राजेश कुमार गौरव व अन्य। बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

बैठक का उद्देश्य

तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार गौरव ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सेवा सदन में बुधवार को बैठक की। सचिव श्री गौरव ने कहा कि 12 सितंबर को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसके लिए पीएलवी को सुलहनीय वादों में नोटिस बनाने के लिए संबंधित न्यायालय में लगाया गया है। ताकी सभी पक्षकारों को सुलहनीय वादों में नोटिस भेजा जा सके और अधिक से अधिक वादों का निपटारा हो।

अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील

उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से भी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सहयोग और लोगों को जागृत करने को कहा। इसमें उन्होंने पैनल अधिवक्ताओं से गरीब एवं लाचार बंदियों को उसके मुकदमे में दी जा रही निशुल्क विधिक सहायता की समीक्षा की। बैठक में पीएलवी मुस्तरी जवी, रवि प्रकाश, शशिभूषण पांडेय, कुणाल कुमार, अजीत कुमार, अजीत कुमार सिंह, नीतू कुमारी व अन्य शामिल थीं। (बिहारशरीफ से प्रमोद कुमार)

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय लोक अदालत कब लगेगी?
12 सितंबर को वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी।
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