Biharsharif News: मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावां गांव में बुधवार रात चोरों ने बुद्ध मंदिर से भगवान विष्णु, सूर्य देवी और बुद्ध की मूर्तियां चुरा लीं। मूर्तियों की कीमत लाखों में है और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया।

Biharsharif News: मंदिर का ताला तोड़कर चुरा लीं 3 बेशकीमती मूर्तियां मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावां गांव की घटना बुद्ध मंदिर में स्थापित थी भगवान विष्णु, सूर्य देवी व बुद्ध की प्रतिमा पिछले साल तालाब की खुदाई के दौरान मिली थीं प्रतिमाएं ग्रामीणों की मानें तो पालकालीन हैं मूर्तियां, लाखों की कीमत फोटो : मूर्ति01-मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावां गांव के बुद्ध मंदिर में स्थापित प्रतिमा। मूर्ति02-चोरी के बाद गुरुवार को खाली पड़ा स्थान। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

चोरी की घटना मानपुर थाना क्षेत्र के तेतरावां गांव के सुप्रसिद्ध बुद्ध मंदिर से बुधवार की रात चोरों ने भगवान विष्णु, सूर्य देवी और भगवान बुद्ध की बेशकीमती प्रतिमा चुरा ली। पिछले साल खुदाई के दौरान भगवान विष्णु व सूर्यदेव की प्रतिमा मिली थी। खंडित काले पत्थर की मूर्तियां पालकालीन बतायी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत लाखों में हो सकती है। ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी है। पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन भी की है। गौतम बुद्ध विकास समिति के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार की सुबह ग्रामीण मंदिर की सफाई के लिए दरवाजा खोलने गए। गेट में लगी लोहे की जंजीर सीढ़ी पर पड़ी थी और दरवाजा खुला हुआ। सफाई के दौरान पता चला कि करीब चार फीट की भगवान विष्णु की प्रतिमा, एक फीट की सूर्यदेव और खंडित बुद्ध की प्रतिमा अपने स्थान से गायब है। यह सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ जमा हो गयी। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गयी।

सामुदायिक आक्रोश काफी प्रसिद्ध है मंदिर : ग्रामीणों की मानें तो यह ऐतिहासिक मंदिर है। यहां कई प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। यहां भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। हर साल होली पर यहां विशेष आयोजन होता है। वर्ष 2013 में निरीक्षण के दौरान पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इसे बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही थी। तालाब खुदाई के दौरान मिली प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस मंदिर में लाकर स्थापित किया गया था। क्या पता था कि यहां भी चोरों की नजर पड़ जाएगी। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने जल्द से जल्द मूर्तियों को बरामद करने की मांग की है।

पुलिस की कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज की ले रहें मदद : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गयी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गयी है। अपर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)