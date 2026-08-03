Biharsharif News: सिलाव में बंद मकान व दुकान का ताला तोड़कर चोरी
Biharsharif News: 8 हजार नकद, फल और पीतल-कांसे के बर्तन ले उड़े चोर सिलाव में बंद मकान व दुकान का ताला तोड़कर सिलाव में बंद मकान व दुकान का ताला तोड़कर
Biharsharif News: 8 हजार नकद, फल और पीतल-कांसे के बर्तन ले उड़े चोर नालंदा, निज संवाददाता। सिलाव बाजार में रविवार की रात चोरों ने विनोद चौधरी के मकान को निशाना बनाया। इस मकान में किराए पर रहकर फुटपाथ पर फल बेचने वाले संजीव की दुकान का ताला तोड़कर चोर गल्ले से आठ हजार रुपए नकद और सावन की पहली सोमवारी की बिक्री के लिए लाए गए फल चुरा ले गए। इसके अलावा चोरों ने मकान मालिक के बंद कमरे से कीमती पीतल व कांसे के बर्तन भी पार कर दिए। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की शिथिलता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
बाजार में करीब दो सौ सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद चोर लगातार छोटी दुकानों को निशाना बना रहे हैं। क्षेत्र में नशे का चलन बढ़ने से चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित दुकानदार से आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)
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