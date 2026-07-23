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Biharsharif News: पटेल चौक पर उचक्कों ने महिला का थैला उड़ाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: पटेल चौक पर उचक्कों ने एक महिला का थैला चुरा लिया, जिसमें सोने के आभूषण, नकद, मोबाइल और महत्वपूर्ण कागजात थे। पीड़ित विभा कुमारी ने स्थानीय सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वह अपने बीमार माँ से मिलने शेखपुरा आई थीं और थैले में अपनी सोने की जेवरात लेकर जा रही थीं।

Biharsharif News: पटेल चौक पर उचक्कों ने महिला का थैला उड़ाया

Biharsharif News: पटेल चौक पर उचक्कों ने महिला का थैला उड़ाया सोने के आभूषण, नकद, मोबाइल व कागजात गायब शेखपुरा, हिन्दुस्तान संबाददाता। शहर के पटेल चौक पर उचक्कों ने एक महिला का थैला उड़ा लिया। थैला में सोने के जेबरात, मोबाइल, नकद, पासबुक और अन्य कागजात थे। पीड़ित विभा कुमारी द्वारा अज्ञात के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी है। महिला गोवाचक की रहने वाली है। वह शेखपुरा अपने मैके में बीमार मां को देखने आई थी। उसने बताया कि उसका जेबरात एक सोने की दुकान में गिरवी था। दुकान से वह जेबरात लेने के बाद थैले में रखकर घर लौट रही थी।

पटेल चौक पर उचक्कों ने थैला उड़ा लिया। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

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