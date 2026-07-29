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Biharsharif News: महिला से उचक्कों ने 12 हजार रुपए उड़ाये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चेवाड़ा में अम्बेडकर चौक के पास उचक्कों ने एक महिला के 12 हजार रुपये चुरा लिए। पीड़िता चम्पा देवी, जो लहना पंचायत के बेंगुचा की निवासी हैं, साइबर कैफे से पैसे निकालकर घर लौट रही थीं। नटराज होटल के निकट उचक्कों ने यह कृत्य किया।

Biharsharif News: महिला से उचक्कों ने 12 हजार रुपए उड़ाये

Biharsharif News: चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के अम्बेडकर चौक के पास उचक्कों ने एक महिला के 12 हजार रुपये उड़ा लिये। पीड़िता चम्पा देवी लहना पंचायत के बेंगुचा की रहने वाली है। वह साइबर कैफे से रुपये निकालकर घर लौट रही थी। इसी दौरान नटराज होटल के निकट उचक्कों ने उससे रुपए उड़ा लिये। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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