Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: चोरों ने 1.8 किमी तार काटा, चेवाड़ा में 24 घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: शातिर चोरों ने बिजली विभाग को करीब 3.50 लाख रुपए का चूना लगाया है। चेवाड़ा प्रखंड में चोरों द्वारा 1.8 किलोमीटर लंबा 11 हजार वोल्ट का तार काटा गया जिससे 24 घंटे तक बिजली गुल रही। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Biharsharif News: चोरों ने 1.8 किमी तार काटा, चेवाड़ा में 24 घंटे गुल रही बिजली

Biharsharif News: चोरों ने 1.8 किमी तार काटा, चेवाड़ा में 24 घंटे गुल रही बिजली शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शातिर चोरों ने बिजली विभाग को करीब 3.50 लाख रुपए का चूना लगाया है। जमुआरा से लेकर एकसारी तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबा 11 हजार वोल्ट का तार काट लिया।

ये भी पढ़ें:Chaibasa News: किरीबुरू में 11 केवी लाइन से 100 मीटर कॉपर तार की चोरी, कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित

घटनास्थल के बाद

तार की चोरी हो जाने के कारण चेवाड़ा प्रखंड में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई और इलाका 24 घंटे तक ब्लैकआउट का शिकार रहा। बाद में नया तार जोड़कर बिजली बहाल की गयी। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि जिस समय चोरों ने तार काटा, उस वक्त लाइन में बिजली की आपूर्ति चालू थी। बिजली बोर्ड के प्रोजेक्ट एसडीओ निशिकांत कुमार ने बताया कि तार महज चार दिन पहले ही लगाया गया था। चालू लाइन में इतनी सफाई से तार काट लिए जाने की घटना से विभागीय अधिकारी भी हैरान हैं।

पुलिस की कार्रवाई

अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रोजेक्ट एसडीओ की ओर से शेखपुरा सदर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और इलाके में सक्रिय तार चोर गिरोह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस चोरी की राशि कितनी है?
चोरों ने बिजली विभाग को करीब 3.50 लाख रुपए का चूना लगाया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Crime News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।