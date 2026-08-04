Biharsharif News: चोरों ने 1.8 किमी तार काटा, चेवाड़ा में 24 घंटे गुल रही बिजली
Biharsharif News: शातिर चोरों ने बिजली विभाग को करीब 3.50 लाख रुपए का चूना लगाया है। चेवाड़ा प्रखंड में चोरों द्वारा 1.8 किलोमीटर लंबा 11 हजार वोल्ट का तार काटा गया जिससे 24 घंटे तक बिजली गुल रही। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
Biharsharif News: चोरों ने 1.8 किमी तार काटा, चेवाड़ा में 24 घंटे गुल रही बिजली शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शातिर चोरों ने बिजली विभाग को करीब 3.50 लाख रुपए का चूना लगाया है। जमुआरा से लेकर एकसारी तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबा 11 हजार वोल्ट का तार काट लिया।
घटनास्थल के बाद
तार की चोरी हो जाने के कारण चेवाड़ा प्रखंड में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई और इलाका 24 घंटे तक ब्लैकआउट का शिकार रहा। बाद में नया तार जोड़कर बिजली बहाल की गयी। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि जिस समय चोरों ने तार काटा, उस वक्त लाइन में बिजली की आपूर्ति चालू थी। बिजली बोर्ड के प्रोजेक्ट एसडीओ निशिकांत कुमार ने बताया कि तार महज चार दिन पहले ही लगाया गया था। चालू लाइन में इतनी सफाई से तार काट लिए जाने की घटना से विभागीय अधिकारी भी हैरान हैं।
पुलिस की कार्रवाई
अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रोजेक्ट एसडीओ की ओर से शेखपुरा सदर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और इलाके में सक्रिय तार चोर गिरोह का पता लगाने का प्रयास कर रही है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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