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Biharsharif News: मितमा बवाल में 11 पर एफआईआर, 4 भेजे गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: मितमा गांव में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हिंसक पथराव और हवाई फायरिंग के बाद शनिवार को तनावपूर्ण शांति रही। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और चार लोगों को गिरफ्तार किया। घायल युवक का इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस हालात को काबू में करने का प्रयास कर रही है।

Biharsharif News: मितमा बवाल में 11 पर एफआईआर, 4 भेजे गए जेल

Biharsharif News: मितमा बवाल में 11 पर एफआईआर, 4 भेजे गए जेल गांव में पुलिस कर रही कैंप फोटो : 01 नालंदा 01 : सिलाव के मितमा गांव में शनिवार को कैंप करती पुलिस। ​नालंदा, निज संवाददाता। मितमा गांव में शुक्रवार को हुए हिंसक पथराव और हवाई फायरिंग के बाद शनिवार को तनावपूर्ण शांति रही। गांव में एहतियातन पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 नामजद और अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर चार आरोपियों को जेल भेज दिया। ​थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मितमा मुशहरी के गोपाल मांझी के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों में मितमा निवासी नीलेश कुमार, ओम कुमार, गौरव कुमार और रहुई का आदित्य कुमार है। ​तीन दिन पुराने विवाद को लेकर शुक्रवार को दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। जमकर ईंट-पत्थर चले और अंधाधुंध फायरिंग हुई। इसमें गोली छूकर निकलने से एक युवक जख्मी हो गया। उसका इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। (नालंदा से प्रमोद चंद्र झा)

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