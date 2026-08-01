Biharsharif News: पटना की एक किशोरी ने प्रेमी से बिछड़ने के डर से थाने के बाथरूम में आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस और परिजनों की काउंसलिंग के दौरान उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर ‘बाथरूम क्लीनर’ पी लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पटना रेफर किया गया।

Biharsharif News: प्रेमी से बिछड़ने के डर से किशोरी ने थाने के बाथरूम में पिया ‘बाथरूम क्लीनर’, हालत नाजुक फेसबुक पर हुआ था प्यार, पटना से भागकर बरबीघा पहुंची थी किशोरी परिजनों और पुलिस की समझाने के बीच बाथरूम जाने के बहाने उठाया खौफनाक कदम गंभीर हालत में बरबीघा अस्पताल से पटना रेफर, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप बरबीघा, हिन्दुस्तान संवाददाता। फेसबुक के जरिए परवान चढ़े प्यार का अंजाम उस वक्त बेहद खौफनाक हो गया, जब पटना की रहने वाली एक युवती ने प्रेमी से अलग होने के डर से थाने के अंदर ही आत्महत्या की कोशिश की।

पुलिस की कार्रवाई परिजनों और पुलिस के समझाने के दौरान युवती ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और थाने के बाथरूम में रखा ‘बाथरूम क्लीनर’ पी लिया। आनन-फानन में उसे गंभीर हालत में बरबीघा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। डायल 112 की सूचना पर पुलिस ने किया था बरामद: थाना प्रभारी आदित्य रंजन ने बताया कि पुलिस को डायल 112 के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक और एक युवती पटना से भागकर बरबीघा के एक मोहल्ले में छिपकर रह रहे हैं।

काउंसलिंग प्रक्रिया सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बरामद कर थाने ले आई। पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने के कुछ ही देर बाद दोनों के परिजन भी बरबीघा थाने पहुंच गए। पुलिस कर रही थी काउंसलिंग: थाना प्रभारी ने बताया कि जांच में पता चला कि युवक और युवती दोनों की उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के परिवार वाले और पुलिस अधिकारी उन्हें प्यार से समझा अपने-अपने घर वापस लौटने की सलाह दे रहे थे। समझाने के बीच उठाया आत्मघाती कदम: जब थाने में काउंसलिंग चल ही रही थी, तभी युवती ने प्रेमी से अलग होने की बात पर बेचैनी जताई और शौच जाने का बहाना बनाकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहां उसने अंदर रखा बाथरूम क्लीनर पी लिया। जब वह बाहर आई तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। माजरा समझते ही पुलिस और परिजनों के हाथ-पांव फूल गए और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। (बरबीघा से राकेश कुमार)