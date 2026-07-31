Biharsharif News: किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Biharsharif News: बिहारशरीफ के परमानंदपुर गांव में 16 वर्षीय किशोरी दुर्गा कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर थे, जब उसने आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और मामले की जांच जारी है।
Biharsharif News: बिहारशरीफ। कतरीसराय थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव में एक किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।चमृतका भूषण मांझी की 16 वर्षीया पुत्री दुर्गा कुमारी थी। परिजनों ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य धनरोपनी और मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर गए थे। इसी दौरान किशोरी ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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