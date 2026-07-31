Biharsharif News: उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित
Biharsharif News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहारशरीफ में शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। डीईओ हेमचन्द्र ने कार्यरत शिक्षकों की सूची मांगी है। यह पहल शिक्षकों और प्राचार्यों को प्रोत्साहित करने की परंपरा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। डीईओ हेमचन्द्र ने बताया कि बीईओ से उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है। किस क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की गयी हैं इसका भी ब्योरा की मांग की गयी है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व प्राचार्यों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाने की परंपरा चलती आ रही है। ताकि, प्राचार्य व शिक्षक और ऊर्जावान होने विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था व शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके।
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