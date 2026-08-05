Biharsharif News: शिक्षक को पीटकर की लूटपाट
Biharsharif News: नूरसराय, निज प्रतिनिधि। शिक्षक को पीटकर की लूटपाट शिक्षक को पीटकर की लूटपाट शिक्षक को पीटकर की लूटपाट
Biharsharif News: नूरसराय, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के गणपुरा स्कूल में कार्यरत राकेश कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट व लूटपाट की गयी है। उनके भाई अतरामचक गांव निवासी संतोष सिंह ने 12 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी करायी है। प्राथमिकी के अनुसार सोमवार को शिक्षक स्कूल जा रहे थे। तभी स्कूल से 200 मीटर पहले बदमाशों ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल भिड़ाकर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। लोहे की रॉड से मारपीट की। सोने की चेन, मोबाइल, बाइक व 10 हजार रुपये लूट लिये। इसके बाद बदमाशों ने उनका अपहरण करने का प्रयास किया। हालांकि, ग्रामीणों की सजगता से बदमाशों को भागना पड़ा।
उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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