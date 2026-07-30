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Biharsharif News: संदेहास्पद हाल में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवक चितरंजन कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिए। युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। दोस्तों ने उसे घर से बुलाकर ले जाने का दावा किया है।

Biharsharif News: संदेहास्पद हाल में युवक की मौत

Biharsharif News: बिहारशरीफ। लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी स्थित रविशंकर कोल्ड स्टोरेज के समीप गुरुवार को संदिग्ध हालत में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आनन-फानन में दोस्तों ने उसे सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बड़ी पहाड़ी निवासी अमीरचंद के 18 वर्षीय पुत्र चितरंजन कुमार के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार शाम कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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