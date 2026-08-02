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Biharsharif News: इस्लामपुर में गांजा के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: इस्लामपुर के पटना रोड पर 85 ग्राम गांजे के साथ राजकुमार कसेरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसकी possession से 74 पुड़िया गांजे की बरामदगी की है। थानाध्यक्ष ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

Biharsharif News: इस्लामपुर में गांजा के साथ एक गिरफ्तार

Biharsharif News: इस्लामपुर। शहर के पटना रोड से 85 ग्राम गांजा के साथ अतासराय निवासी राजकुमार कसेरा को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि उसके पास 74 पुड़िया बरामद की गयी। इनमें गांजा भरा हुआ था।

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