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Biharsharif News: मंडल कारा का औचक निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: शेखपुरा मंडल कारा का औचक निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। इस निरीक्षण में महिला वार्ड, रसोईघर, अस्पताल, पुस्तकालय आदि का जायजा लिया गया। सचिव ने जलजमाव की समस्या को हल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।

Biharsharif News: मंडल कारा का औचक निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा

Biharsharif News: मंडल कारा का औचक निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा महिला वार्ड, रसोईघर, अस्पताल, पुस्तकालय और लीगल एड क्लिनिक की जांच बरसात के मौसम में जेल परिसर से जलजमाव की समस्या दूर करने का निर्देश फोटो 30मनोज04 - शेखपुरा मंडल कारा का गुरुवार को औचक निरीक्षण कर बाहर निकलते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव व अन्य अधिकारी। शेखपुरा, निज संवाददाता।

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जेल में आपातकालीन निरीक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद के नेतृत्व में मंडल कारा , शेखपुरा का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा मानकों और बंदियों को मिलने वाली बुनियादी व कानूनी सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान सचिव ने महिला वार्ड सहित जेल के अन्य सभी वार्डों का सघन जायजा लिया। इसके अलावा बंदियों के लिए बनाए गए रसोईघर, जिम, पुस्तकालय, लीगल एड क्लिनिक और जेल अस्पताल का भी गहन निरीक्षण किया गया। अस्पताल में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और उपलब्ध जीवनरक्षक दवाओं के स्टॉक की भी विस्तार से जानकारी ली गई। सचिव ने जेल के मुख्य द्वार के बाहर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली का जायजा लिया।

जलजमाव की समस्या का समाधान

निरीक्षण के क्रम में प्राधिकार के सचिव ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जेल में बंद सभी कैदियों को कानूनी मदद के लिए अधिवक्ता नियुक्त किए जा चुके हैं। वहीं, वर्षा ऋतु को देखते हुए उन्होंने जेल परिसर में जलजमाव की स्थिति से निपटने और इसके त्वरित निराकरण के लिए जेल प्रशासन को कड़े व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। औचक निरीक्षण के मौके पर जेल अधीक्षक लाल बाबू सिंह, जेल उपाधीक्षक शिव सागर, प्राधिकार के अधिवक्ता तरुण कुमार सहित अन्य जेल कर्मी मुख्य रूप से मौजूद रहे। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शेखपुरा मंडल कारा का औचक निरीक्षण किसके नेतृत्व में किया गया?
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद के नेतृत्व में मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया गया।
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