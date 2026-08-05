Biharsharif News: पूना स्कूल : पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल
Biharsharif News: पूना प्राथमिक विद्यालय तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क नहीं होने और कीचड़ भरे रास्तों के कारण नौनिहालों को खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
Biharsharif News: पूना स्कूल : पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल स्कूल तक जाने को पक्की सड़क नहीं, कीचड़ भरे रास्ते से जाने को विवश ग्रामीणों ने दी चेतावनी-नहीं बनी सड़क तो करेंगे आंदोलन फोटो पूना स्कूल : हिलसा में शनिवार को कीचड़ रास्ते से होकर पूना स्कूल पढ़ाई करने जाते बच्चे। हिलसा, निज प्रतिनिधि।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
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