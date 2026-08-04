Biharsharif News: शेखपुरा : इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया भोजन पर भड़के छात्र, किया हंगामा

Biharsharif News: इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने घटिया भोजन पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि मेस संचालक द्वारा उन्हें अधपका चावल और पानी जैसी पतली दाल परोसी जा रही थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए तुरंत भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया, जिससे छात्र शांत हो गए।

Biharsharif News: इंजीनियरिंग कॉलेज में घटिया भोजन पर भड़के छात्र, किया हंगामा छात्रों ने खाने से किया इनकार, तत्काल सुधार के बाद शांत हुए छात्रों की शिकायत- परोसा जा रहा था अधपका चावल व पानी जैसी पतली दाल शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के बाजिदपुर स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय (इंजीनियरिंग कॉलेज) के छात्रावास में मंगलवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब मेस में परोसे गए घटिया भोजन को देखकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा।

छात्रों का प्रदर्शन नाराज छात्रों ने एकजुट होकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और मेस प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ जमकर विरोध जताना शुरू कर दिया। अधपका चावल व पानी जैसी दाल देख भड़के: विरोध कर रहे छात्रों का आरोप था कि मेस संचालक द्वारा उन्हें लगातार खराब गुणवत्ता वाला खाना परोसा जा रहा है। मंगलवार को भी जब उन्हें खाने में अधपका चावल और पानी जैसी पतली दाल दी गई, तो उनका धैर्य जवाब दे गया और वे विरोध पर उतर आए।

प्रशासन का हस्तक्षेप हालांकि, छात्रों का यह विरोध-प्रदर्शन बहुत देर तक नहीं चला। स्थिति को भांपते हुए कॉलेज प्रशासन और मेस संचालक ने तुरंत हस्तक्षेप किया। छात्रों की मांग को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से खाने की गुणवत्ता में सुधार किया गया और बेहतर भोजन परोसा गया, जिसके बाद छात्र शांत हुए।

प्राचार्य की प्रतिक्रिया छात्रों की अधिक संख्या के कारण आ रही थोड़ी परेशानी: प्राचार्य हंगामा के समय शहर से बाहर रहे कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सिंह यादव ने फोन पर बताया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिल गई है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनकी जो भी जायज मांगें होंगी, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा और भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज परिसर में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग मेस संचालक नियुक्त किए गए हैं। चूंकि, छात्रों की संख्या लगभग 450 के करीब है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने में कभी-कभी थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मेस व्यवस्था को जल्द ही पूरी तरह से सुदृढ़ और सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)