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Biharsharif News: पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने को ले छात्रों ने एसयू कॉलेज में जड़ा ताला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हिलसा स्थित एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन सातवें दिन तेज हो गया। छात्रों ने महाविद्यालय में तालाबंदी कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सुविधा नहीं होने से हजारों विद्यार्थियों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है।

Biharsharif News: पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने को ले छात्रों ने एसयू कॉलेज में जड़ा ताला

Biharsharif News: पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने को ले छात्रों ने एसयू कॉलेज में जड़ा ताला सातवें दिन धरना पर बैठे छात्रों ने आंदोलन किया तेज, किया प्रदर्शन फोटो : 29हिलसा02 : हिलसा एसयू कॉलेज के मुख्य द्वार में बुधवार को तालाबंदी कर प्रदर्शन करते छात्र। हिलसा, निज प्रतिनिधि।

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छात्रों का आंदोलन

एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन बुधवार को सातवें दिन और तेज हो गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलनकारी छात्रों ने महाविद्यालय में शांतिपूर्ण तालाबंदी कर विरोध-प्रदर्शन किया। मुख्य प्रवेश द्वार पर जुटे छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

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मांगों का समर्थन

छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान तथा कला संकाय के हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संस्कृत, पाली, उर्दू और दर्शनशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शीघ्र शुरू की जाए। छात्र नेता धर्मपाल राज व अन्य ने बताया कि स्थानीय स्तर पर यह सुविधा नहीं होने से हिलसा अनुमंडल और आसपास के हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है।

प्रशासन की अनदेखी

आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना देने के बावजूद विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। उन्होंने घोषणा की कि गुरुवार को भी महाविद्यालय में तालाबंदी जारी रहेगी और मांगें पूरी होने तक आंदोलन शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से चलता रहेगा। धरना में छात्र अमित पटल, राकेश कुमार, आशीष राज, अंकेश रंजन, पंकज यादव, आइसा कुमारी, पूजा कुमारी, संध्या कुमारी, रौशन कुमार, आदित्य कुमार व अन्य शामिल थे। (हिलसा से मनीष कुमार)

सामान्य प्रश्न

छात्रों ने किस कॉलेज में आंदोलन किया है?
छात्रों ने एसयू कॉलेज में आंदोलन किया है।
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